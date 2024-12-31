Новогоднее обращение президента России Владимира Путина.Главные заявления: • в уходящем году России смогла дать ответ на сложнейшие вызовы;• многое еще предстоит решить, но уже можно по праву гордиться тем, что уже сделано: "будем идти только вперед";• российские военнослужащие – подлинные герои, мужеством и от.