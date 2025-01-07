Бастрыкин взял на контроль дело о живущих на лестнице дома мигрантах

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о расследовании уголовных дел, возбужденных в Тюмени по факту проживания мигрантов на лестничной клетке многоквартирного дома.
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