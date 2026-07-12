Проводник сбежал от российского альпиниста в Гималаях

В Гималаях гид сбежал от российского альпиниста. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По данным канала, 53-летний житель Москвы приехал в Непал и в компании Makalu Adventures нанял гида для восхождения на гору Макалу.
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