Захарова назвала причину перепроверки отчета Amnesty International

Правозащитная организация Amnesty International намерена привлечь независимых экспертов для перепроверки своего же собственного отчета о преступлениях бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как его результат не устраивает украинские власти.
Правозащитная организация Amnesty International намерена привлечь независимых экспертов для перепроверки своего же собственного отчета о преступлениях бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как его результат не устраивает украинские власти.
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