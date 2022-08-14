ИЗВЕСТИЯ iz

6 546 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Stepanov
    Прекрасные новости! Вот так Россия возрождалась И становилась всё сильней. И завопила, завизжала Вся свора западных "...«Известия» показа...
  • Валерий Ворожищев
    Вот теперь будет удобно летать - только в одну сторону! Браво недоносок Мантуров!Разбор перед поле...
  • Геннадий Бережнов
    Так какую позицию важную взял, "Ахмат", автор?Чеченский батальо...

Захарова назвала причину перепроверки отчета Amnesty International

Захарова назвала причину перепроверки отчета Amnesty International

Правозащитная организация Amnesty International намерена привлечь независимых экспертов для перепроверки своего же собственного отчета о преступлениях бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как его результат не устраивает украинские власти.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх