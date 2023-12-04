На Алтае глава стройфирмы получил 8 млн, разобрал пол в школе и уехал в Геленджик

На полученные деньги бизнесмен купил себе автомобиль В Алтайском крае руководителя строительной компании будут судить за крупное мошенничество при исполнении контракта на ремонт спортивной школы, сообщает региональное МВД.
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