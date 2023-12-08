Алтайские строители призвали власти начать возводить Обской бульвар в Барнауле

Грандиозной проект пытаются реализовать уже много лет Строители Алтайского края призывали администрацию Барнаула утвердить программу комплексного развития территории, где уже много лет планируют возвести Обской бульвар.
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