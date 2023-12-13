Lobaev Arms создает новую облегченную снайперскую винтовку с автоогнем

РИАМО - 13 дек. Предприятие Lobaev Arms разрабатывает новую облегченную снайперскую и штурмовую винтовку, которая придет на смену LAR-10 «Счетчик», рассказал РИА Новости основатель компании Владислав Лобаев.
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