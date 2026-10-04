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Пронедра

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Новак ограничил рост биржевых цен на топливо за сессию до 0,01%

Новак ограничил рост биржевых цен на топливо за сессию до 0,01%

Российские власти ограничили возможность резкого роста биржевых цен на бензин, установив предельный шаг повышения котировок на уровне 0,01%.

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