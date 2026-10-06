В Подмосковье два мирных жителя погибли из-за атаки ВСУ

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Подмосковье погибли два мирных жителя, семеро получили ранения различной степени тяжести.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кубанская пенсион...
- IV Зеленский потребо...
- IV Дискомфортно, но ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым