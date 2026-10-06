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В Подмосковье два мирных жителя погибли из-за атаки ВСУ

В Подмосковье два мирных жителя погибли из-за атаки ВСУ

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Подмосковье погибли два мирных жителя, семеро получили ранения различной степени тяжести.

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