Россельхознадзор провел профилактические визиты в Дагестан по вопросам семеноводства

В рамках мероприятий по усилению контроля за деятельностью сельскохозяйственных предприятий Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан провело серию профилактических выездов в формате видеосъемки.
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