Трамп назвал Илона Маска сумасшедшим

Президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск публично поссорились. Миллиардер назвал главу Белого дома лжецом, заявил, что без него Трамп не выиграл бы выборы, и косвенно обвинил того в педофилии или торговле людьми.
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