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«Ослабят его позиции»: на Западе считают что кадровые решения Зеленского привели Украину к глубокому кризису

«Ослабят его позиции»: на Западе считают что кадровые решения Зеленского привели Украину к глубокому кризису

ВАШИНГТОН, 24 июля, ФедералПресс. Увольнение ведущих представителей оборонного сектора Украины обернулось для действующей власти тяжелейшей дестабилизацией обстановки и ростом сомнений в отношении киевского главаря Владимира Зеленского.

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