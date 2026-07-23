ВАШИНГТОН, 24 июля, ФедералПресс. Увольнение ведущих представителей оборонного сектора Украины обернулось для действующей власти тяжелейшей дестабилизацией обстановки и ростом сомнений в отношении киевского главаря Владимира Зеленского.
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