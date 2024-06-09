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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сычев про 4:0 с Беларусью: «Отлично работает система. Главное было показать, что у России есть сборная, что это грозная сила»

В пятницу в Минске сборная России обыграла Беларусь (4:0) в товарищеском матче. «Я думаю, результат в любом случае стоял на втором месте.

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