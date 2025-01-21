Чубайса ждёт уголовка, элиту – зачистка, а приватизацию – пересмотр

Людмила Лиханова

Надеюсь, что это не останется только благими намерениями. Что ж...поживем-увидим. Но настроение в стране этого ТРЕБУЕТ. Слишком большая разница в уровне жизни между хапугами еще из тех времен и нами и очень большая разница между жизнью простых людей т ОСОБЕННО пенсионеров которые с трудом выживают, отказывая себе во всем кроме самых дешевых продуктов, и жизнью народов в других странах даже с гораздо меньшими природными богатствами и прочим и ИХ пенсионеры живут с удовольствием от жизни, а не выживают как у нас. А это - ГЕНОЦИД ПЕНСИОНЕРОВ.