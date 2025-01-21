Депутаты Госдумы РФ Андрей Картаполов из «Единой России» и Андрей Луговой из ЛДПР направили запрос в СК РФ с просьбой проверить деятельность бывшего главы госкорпорации Роснано Анатолия Чубайса на наличие в его служебных действиях преступлений.
Чубайса ждёт уголовка, элиту – зачистка, а приватизацию – пересмотр
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Он еще нас всех переживет...к сожалению..
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1 час.
Людмила Лиханова
Надеюсь, что это не останется только благими намерениями. Что ж...поживем-увидим. Но настроение в стране этого ТРЕБУЕТ. Слишком большая разница в уровне жизни между хапугами еще из тех времен и нами и очень большая разница между жизнью простых людей т ОСОБЕННО пенсионеров которые с трудом выживают, отказывая себе во всем кроме самых дешевых продуктов, и жизнью народов в других странах даже с гораздо меньшими природными богатствами и прочим и ИХ пенсионеры живут с удовольствием от жизни, а не выживают как у нас. А это - ГЕНОЦИД ПЕНСИОНЕРОВ.
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46 мин.
ЗЖ
Зоя Жук
Ну вот в начале статьи рассмотрели ситуацию с глобальным воровством в Роснано. Государственная структура. И далее о возврате частных предприятий в госсобственность. Для чего? В частном секторе столько не воруют.
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25 мин.
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