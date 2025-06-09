Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода и другие приостановили рейсы

Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Пресс-секретарь агентства Артём Кореняко заявил, что воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.
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