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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сэм Прести о том, стоит ли «Тандер» выменять звезду: «Нельзя выбирать краску для дома, который еще не куплен. Мы даже не знаем, где этот дом находится»

Генеральный менеджер «Оклахомы» Сэм Прести объяснил, почему организация отказывается от проведения обмена, который сразу сделает ее претендентом на титул.

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