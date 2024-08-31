«Росатом» отсудил у буровиков долг за перевозку оборудования из Китая в ХМАО

Компания «Росатом Логистика» выиграла суд у буровой компанией «Интегра-Бурение». Буровики заказали транспортировку оборудования для строительства нефтяных скважин из Китая в ХМАО, но не полностью оплатили услуги и не реагировали на претензии.
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