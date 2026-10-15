Заместитель главы правительства Армении Мгер Григорян встретил Антониу Гутерреша в аэропорту «Звартноц» — генсек ООН прилетел для участия в конференции CBD COP17, которая пройдет в Ереване с 19 по 30 октября 2026 года.
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