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Глава МИД Канады призвала граждан покинуть Иран после решения Оттавы по КСИР

Глава МИД Канады призвала граждан покинуть Иран после решения Оттавы по КСИР

Руководитель Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала граждан страны незамедлительно покинуть Иран после решения Оттавы внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

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