Во вторник, 13 октября 2026 года, во Франции прошла пятая общенациональная волна протестов лицеистов и студентов, требующих улучшения условий обучения.
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