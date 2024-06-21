УЕФА начал расследование против футболиста «Рубина» и сборной Албании

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) инициировал расследование против нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку из-за его оскорбительных выкриков после матча чемпионата Европы с командой Хорватии.
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