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Журнал о бизнесе и инвестициях

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УЕФА начал расследование против футболиста «Рубина» и сборной Албании

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) инициировал расследование против нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку из-за его оскорбительных выкриков после матча чемпионата Европы с командой Хорватии.

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