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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Духовный наследник Left 4 Dead получит сиквел — актёр «засветил» Back 4 Blood 2 Когда в ...

Духовный наследник Left 4 Dead получит сиквел — актёр «засветил» Back 4 Blood 2 Когда в ...

Духовный наследник Left 4 Dead получит сиквел — актёр «засветил» Back 4 Blood 2Когда в начале 2023 года калифорнийская Turtle Rock Studios (Left 4 Dead) сворачивала активную поддержку кооперативного зомби-шутера Back 4 Blood, то делала это ради своей новой игры.

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