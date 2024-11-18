Духовный наследник Left 4 Dead получит сиквел — актёр «засветил» Back 4 Blood 2 Когда в ...

Духовный наследник Left 4 Dead получит сиквел — актёр «засветил» Back 4 Blood 2Когда в начале 2023 года калифорнийская Turtle Rock Studios (Left 4 Dead) сворачивала активную поддержку кооперативного зомби-шутера Back 4 Blood, то делала это ради своей новой игры.
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