Ливан: по меньшей мере четыре человека получили ранения в Бурдж-эль-Шамали, округ Тир, южная провинция, по состоянию на раннее утро по местному времени в результате предполагаемых ударов израильских беспилотников; Сообщается, что несколько жителей были эвакуированы из пострадавшего района.