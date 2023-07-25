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Экономист Кузнецов: цифровой рубль может оказаться безопаснее обычного

Экономист Кузнецов: цифровой рубль может оказаться безопаснее обычного

РИАМО - 25 июл. Исполняющий обязанности заведующего кафедрой статистики, доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ, доктор экономических наук Николай Кузнецов рассказал, что цифровой рубль будет работать при помощи передовых технологических принципов.

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