Специалист Никитинская раскрыла состав идеального завтрака

Идеальный завтрак — это яйцо или творог, рассказала в беседе с RT доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры и спорта Государственного университета просвещения Виктория Никитинская.
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