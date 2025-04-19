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Специалист Никитинская раскрыла состав идеального завтрака

Специалист Никитинская раскрыла состав идеального завтрака

Идеальный завтрак — это яйцо или творог, рассказала в беседе с RT доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры и спорта Государственного университета просвещения Виктория Никитинская.

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