Разработчики Overwatch 2 рассказали о грядущих изменениях игры в 10 сезоне Разраб...

Разработчики Overwatch 2 рассказали о грядущих изменениях игры в 10 сезонеРазработчики Overwatch 2 опубликовали объемный материал на официальном сайте игры, в котором рассказали о новинках, которые ждут игроков в 10-м сезоне.
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