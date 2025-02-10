Дочь Келлога занимается вывозом американских наёмников с Украины и поставляет помощь Киеву

Американское издание The Washington Post сообщило, что фонд R.T. Weatherman Foundation, президентом которого является дочь спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога Меган Моббс, занимается поставками помощи на Украину.
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