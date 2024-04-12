42 единицы спецтехники и 165 работников круглосуточно убирают снег в Братске

Дорожная служба Братска активно ликвидирует последствия неожиданно обрушившегося снегопада. Работы по очистке городских магистралей от снега и льда начались ночью и продолжаются без перерыва, сообщается на сайте городской администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии