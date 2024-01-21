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Почему больше людей болеют зимой?

Почему больше людей болеют зимой?

Хотя подхватить вирусное заболевание можно в любое время года, но зима, похоже, приносит приток болезнейМы часто думаем о том, что холодная погода заставляет людей находиться в помещении, как о главной причине распространения простуды и гриппа, но является ли это единственной причиной? Или дело в чём-то другом? Конечно верно, что проводя больше времени в помещении, вы можете оказаться в более тесном контакте с другими людьми, и тем самым повысить риск передачи инфекции, но существуют и другие факторы.

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