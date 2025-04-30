Пакистан заявил о намерении Индии атаковать страну в течение ближайших суток

Там считают, что предлогом будет теракт в Пахалгаме. Исламабад отрицает свою причастность. А Индия обещает ответ на эту атаку и сообщает о нарушении режима прекращения огня на границеПакистан заявил, что в ближайшие сутки Индия собирается нанести ему военный удар, использует инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога.