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Приглашаем на международные выставки ASEAN SHOP 2026 и VEND ASEAN 2026 (10-12 сентября 2026 года, г. Куала-Лумпур, Малайзия)

Приглашаем на международные выставки ASEAN SHOP 2026 и VEND ASEAN 2026 (10-12 сентября 2026 года, г. Куала-Лумпур, Малайзия)

ASEAN SHOP 2026​ Даты проведения: 10–12 сентября 2026 года Место проведения: выставочный центр MITEC, Куала-Лумпур, Малайзия Выставочная площадь: 30 000 м² Количество экспонентов: более 400 компаний Профессиональные посетители: более 40 000 человек О выставке.

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