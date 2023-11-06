На фоне бесчеловечных ударов израильской армии по мирным жителям в Газе США хранят молчание и заявляют о необходимости срочной помощи Израилю.
Пхеньян: США кричали про защиту Украины, но молчат про зверства Израиля
Комментарии
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Катерина
ХАМАС создан Израилем. Отсюда и танцевать надо...
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1 д.
вячеслав вагин ковешников
а когда украинские нацисты бомбили с 14 года Донбасс и Луганск они тоже знали чем это для окраины закончится , выходит на них полная вина за то что Россия начала СВО , на нацистах и на их заморских хозяевах , теперь с этим ты не станешь спорить или это снова другое ?
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1 д.
Дмитрий Gold
В ночь перед нападением Израиль произвёл запуск пары ракет по Палестине, для Израиля это обычное дело.
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1 д.
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