Пхеньян: США кричали про защиту Украины, но молчат про зверства Израиля

вячеслав вагин ковешников

а когда украинские нацисты бомбили с 14 года Донбасс и Луганск они тоже знали чем это для окраины закончится , выходит на них полная вина за то что Россия начала СВО , на нацистах и на их заморских хозяевах , теперь с этим ты не станешь спорить или это снова другое ?