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«Неприятный привкус»: Зеленский устроил европейским политикам разнос из-за отпуска

«Неприятный привкус»: Зеленский устроил европейским политикам разнос из-за отпуска

Зеленский устроил публичный разнос своим европейским союзникам. Глава киевского режима возмутился тем, что некоторые политики в ЕС ушли в отпуск очень не вовремя — как раз в тот самый момент, когда российская армия стала наносить массированные удары по военным объектам Украины.

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