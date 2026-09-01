«Неприятный привкус»: Зеленский устроил европейским политикам разнос из-за отпуска

Зеленский устроил публичный разнос своим европейским союзникам. Глава киевского режима возмутился тем, что некоторые политики в ЕС ушли в отпуск очень не вовремя — как раз в тот самый момент, когда российская армия стала наносить массированные удары по военным объектам Украины.