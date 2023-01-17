К Земле приближается зелёная Рождественская комета, которую будет сложно не заметить 1 февраля земляне смогут наблюдать необычное небесное тело Недавно открытая учеными комета C/2022 E3 максимально приблизится к Земле 1 февраля, пишут "Известия".