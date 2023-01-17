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К Земле приближается зелёная Рождественская комета, которую будет сложно не заметить

К Земле приближается зелёная Рождественская комета, которую будет сложно не заметить

К Земле приближается зелёная Рождественская комета, которую будет сложно не заметить 1 февраля земляне смогут наблюдать необычное небесное тело Недавно открытая учеными комета C/2022 E3 максимально приблизится к Земле 1 февраля, пишут "Известия".

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