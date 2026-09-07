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5000 мАч, 6 лет обновлений и IP54 — бюджетный Samsung Galaxy A07s поступил в продажу

5000 мАч, 6 лет обновлений и IP54 — бюджетный Samsung Galaxy A07s поступил в продажу

Смартфон работает под управлением Android 16 Samsung запустила продажи нового бюджетного смартфона Galaxy A07s.

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