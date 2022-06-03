Ростех представил блокчейн-платформу, способную заменить SWIFT

Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех на форуме ЦИПР-2022 презентовала промышленную блокчейн-платформу CELLS и прикладные решения, разрабатываемые на ее основе, в том числе систему для осуществления платежей в международных расчетах.
Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех на форуме ЦИПР-2022 презентовала промышленную блокчейн-платформу CELLS и прикладные решения, разрабатываемые на ее основе, в том числе систему для осуществления платежей в международных расчетах.
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