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«Урал»: «Гончаренко впервые побывал на хоккее в Екатеринбурге, итог – крупная победа «Автомобилиста»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко посетил матч «Автомобилист» – «Сочи» (8:2). Игра прошла в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

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