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11 сентября 1958 года был основан Владимиро-Суздальский музей-заповедник

11 сентября 1958 года был основан Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Владимиро-Суздальский музей-заповедник - уникальное собрание памятников архитектуры, искусства и истории, расположенное на территории древних русских городов Владимира и Суздаля.

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