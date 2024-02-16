Российские звуковещательные станции включают похоронный марш близ позиций противника

Минобороны показало работу экипажей звуковещательных станций группировки ВС РФ "Восток", которые для деморализации боевиков киевского режима включают около позиций ВСУ похоронный марш, а также озвучивают фамилии погибших украинских военных.
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