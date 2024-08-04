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Совфед утвердил изменения в нефтяных налогах

Совфед утвердил изменения в нефтяных налогах Совет Федерации одобрил новые поправки к закону о реализации основных направлений налоговой политики, касающиеся налогообложения в нефтегазовой сфере.

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