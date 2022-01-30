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В аварии микроавтобуса в центральной Мексике погибли 13 человек

В аварии микроавтобуса в центральной Мексике погибли 13 человек

МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами опрокинулся на шоссе в штате Халиско, в аварии погибли тринадцать человек и еще десять получили ранения, сообщила служба гражданской защиты штата в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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