В аварии микроавтобуса в центральной Мексике погибли 13 человек

МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами опрокинулся на шоссе в штате Халиско, в аварии погибли тринадцать человек и еще десять получили ранения, сообщила служба гражданской защиты штата в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.