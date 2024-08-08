FPV-беспилотник с нейросетью «Русак-С» пошёл в серию БПЛА «Русак-С»Недавно российская компания «Стратим» представила перспективный беспилотный летательный аппарат-камикадзе «Русак-С».
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FPV-беспилотник с нейросетью «Русак-С» пошёл в серию БПЛА «Русак-С»Недавно российская компания «Стратим» представила перспективный беспилотный летательный аппарат-камикадзе «Русак-С».
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