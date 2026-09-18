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«Шинник» — «КАМАЗ». Прямая трансляция

«Шинник» — «КАМАЗ». Прямая трансляция

Сегодня, 18 сентября, состоится матч 12-го тура российской Лиги PARI между ярославским «Шинником» и челнинским «КАМАЗом».

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