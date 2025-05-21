В Татарстане восстановили леса на 1452 га по нацпроекту «Экологическое благополучие»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В Министерстве лесного хозяйства Республики Татарстан подвели промежуточные итоги реализации регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», входящего в федеральный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».
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