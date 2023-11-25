Минобороны показало, как Су-30СМ и Су-24М уничтожают дроны ВСУ у берегов Крыма

Министерство обороны России обнародовало видеоролик, в котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота следят за акваторией у берегов Крыма и поражают украинские безэкипажные катера и скоростные десантные лодки.
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