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Минобороны показало, как Су-30СМ и Су-24М уничтожают дроны ВСУ у берегов Крыма

Минобороны показало, как Су-30СМ и Су-24М уничтожают дроны ВСУ у берегов Крыма

Министерство обороны России обнародовало видеоролик, в котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота следят за акваторией у берегов Крыма и поражают украинские безэкипажные катера и скоростные десантные лодки.

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