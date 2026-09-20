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Татар-информ

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Главы Челнов, Нижнекамска и Бугульмы рассказали о единстве жителей на выборах

Главы Челнов, Нижнекамска и Бугульмы рассказали о единстве жителей на выборах

Мэры Набережных Челнов Наиль Магдеев, Нижнекамска Радмир Беляев и Бугульмы Дамир Фаттахов рассказали об особенностях текущих думских выборов.

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