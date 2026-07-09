Скандинавский Nasdaq запустил первый физически обеспеченный Hyperliquid ETP

Шведский регулируемый управляющий цифровыми активами Virtune AB объявил о запуске и официальном начале листинга биржевого продукта Virtune Hyperliquid ETP на регулируемых скандинавских площадках — Nasdaq Stockholm и Nasdaq Helsinki.
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