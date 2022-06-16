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«Тур Словении». 3-й этап. Гонщики проедут 144,6 км по маршруту c двумя категорийными вершинами

17 июня пройдет третий этап многодневки «Тур Словении». Гонщики проедут 144,6 км по маршруту c двумя категорийными вершинами.

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