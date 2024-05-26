На бывшем заводе Nissan станут собирать Chery под маркой Ebro

И речь не о российском заводе: похожий сценарий реализован в Испании! В Барселоне объявили о возрождении бренда Ebro в новом обличии: на бывшем заводе Nissan пропишутся перелицованные Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo 8 Pro.
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