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Царьград

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Взрывы в Киеве: ПВО активировала тревогу в шести регионах Украины

Взрывы в Киеве: ПВО активировала тревогу в шести регионах Украины

В Киеве прозвучали взрывы, что привело к объявлению воздушной тревоги в нескольких областях, включая Киевскую и Харьковскую.

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